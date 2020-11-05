Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Более 860 тысяч тонн зерна и муки экспортировал Казахстан в октябре – Минсельхоз

    5 Ноября 2020, 10:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экспорт зерна и муки из Казахстана показывает высокую активность, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК. Об этом передает МИА «Казинформ».

    В октябре текущего года, по данным Комитета госдоходов Министерства финансов РК и АО «КТЖ», Казахстан реализовал за границу почти 862 тысячи тонн зерна и муки. В том числе 617 тысяч тонн пшеницы, 164 тысячи тонн пшеничной муки (235 тысяч тонн в зерновом эквиваленте) и 9,7 тысячи тонн ячменя.

    Больше всего пшеницы и муки закупили Узбекистан (327,6 тысячи тонн), Афганистан (230,3 тысячи тонн) и Таджикистан (150,5 тысяч тонн). Практически весь объём ячменя традиционно выкупается Ираном.

    Ранее министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров отмечал, что в текущем году крестьяне Казахстана получили хороший урожай зерновых, отличающийся высоким качеством. Кроме того, глава МСХ заявил, что экспортная стратегия Казахстана в вопросах реализации зерна и муки не претерпит изменений, несмотря на пандемию коронавируса.

    27 октября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководителем Министерства сельского хозяйства РК, на котором поручил увеличить объемы экспорта переработанной продукции и активно проводить работу по открытию новых рынков сбыта для отечественных аграриев.

    Автор:

    Минсельхоз Урожай Экономика Статистика Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какую продукцию экспортирует Казахстан из Германии
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Сильные дожди идут в СКО
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей