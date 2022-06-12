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    Более 860 тыс. казахстанских подростков привились Pfizer

    12 Июня 2022, 10:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса вакциной Pfizer, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    По состоянию на 12 июня 2022 года, вакциной Pfizer провакцинировано:

    первым компонентом - 1 206 400 человек,

    вторым компонентом – 1 087 196 человек.

    Из них первой дозой привились:

    подростки – 862 240,

    беременные женщины – 40 836,

    кормящие женщины – 144 125.

    второй дозой вакцинировались:

    подростки – 820 031,

    беременные женщины – 36 713,

    кормящие женщины – 133 229.

    За прошедшие сутки в стране выявили 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели шесть человек. Лечатся от коронавируса 160 казахстанцев.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Коронавирус в РК Вакцинация
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