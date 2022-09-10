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    Более 860 тыс. казахстанских подростков полностью привились против КВИ

    10 Сентября 2022, 09:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    По состоянию на 10 сентября, вакциной «Pfizer» провакцинировано: первым компонентом – 1 239 216 человек, вторым компонентом – 1 200 534 человека.

    Из них первым компонентом: подростки – 874 648, беременные женщины – 41 697, кормящие женщины – 145 471.

    Вторым компонентом: подростки – 860 484, беременные женщины – 39 599, кормящие женщины – 142 045.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 211 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 383 казахстанца.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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