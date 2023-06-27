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    Более 860 млрд тенге составил объем промышленной продукции в Туркестанской области

    27 Июня 2023, 12:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды доложил о социально-экономическом развитии региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году исполнилось пять лет со дня образования Туркестанской области. Принятые меры по развитию областного центра – города Туркестана – как духовной столицы придали новый импульс развитию экономики региона. Главным показателем экономики является то, что объем валового регионального продукта за пять лет вырос в два раза и достиг 3,5 триллиона тенге. Объем промышленной продукции увеличился в два раза и составил 867 миллиардов тенге», - сказал Дархан Сатыбалды на брифинге в СЦК.

    По его словам, в рамках Карты индустриализации на 2018-2022 годы реализовано 43 проекта общей стоимостью 56 миллиардов тенге, создано 2834 новых рабочих места.

    «Национальная компания «Казатомпром» планирует построить завод по производству серной кислоты в Созакском районе в соответствии с запросами уранообразующих компаний. Инвестиционная стоимость проекта - 100 миллиардов тенге, будет создано 250 новых рабочих мест. В целом необходимо увеличить собственные доходы региона. В этой связи планируется реализация нескольких важных крупных проектов, которые позволят развивать промышленный потенциал области», - добавил Дархан Сатыбалды.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Туркестанская область Акимат Промышленность Экономика
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