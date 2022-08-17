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    Более 86 млн тенге лишились казахстанцы из-за действий мошенницы в Акмолинской области

    17 Августа 2022 22:10

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - К шести годам и восьми месяцам лишения свободы приговорена директор ТОО «Рахимбек Консалтинг». Женщина была привлечена за мошенничество и создание финансовой пирамиды, из-за действий которой 22 казахстанца лишились 86,5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акмолинского областного суда, жительница Жезказгана Д. в городе Кокшетау организовала и создала финансовую пирамиду, извлекая незаконный доход от привлечения денег участников на приобретение имущества на льготных условиях. Для этих целей в 2016 году она зарегистрировала потребительские кооперативы «Выгодное жилье», а в 2017 году - «MANSUR AUTO».

    «С октября 2016 года по июнь 2021 года Д. перераспределяла паевые взносы ранее обратившихся вкладчиков в пользу вкладчиков обратившихся позже, обещая пайщикам приобретение имущества на выгодных условиях. С целью привлечения клиентов она публиковала объявления на интернет-ресурсе OLX, подавала объявление на билбордах, где указывала о выгодной программе кооперативов по сравнению с другими программами по приобретению жилья и транспортных средств. В результате к ней обратились жители различных регионов», - пояснили в ведомстве.

    Далее она оформляла с клиентами фиктивные договоры о паевом и вступительном взносах. Пайщики, надеясь на получение интересующего имущества от кооперативов, заключали договоры, согласно которым перечисляли на счета Кооператива денежные средства. При этом Д. заверяла участников, что имущество будет приобретено в течение 3-6 месяцев.

    «Под предлогом выдачи гражданам жилья и иной техники она получала от них денежные средства и в последующем использовала их по своему усмотрению. За период ее преступной деятельности 22 потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 86,5 млн тенге», - добавили в ведомстве.

    Приговором Кокшетауского городского суда Акмолинской области гражданка Д. осуждена по п.2 ч.4 ст. 190, п.2 ч.3 ст. 217 УК РК к шести годам восьми месяцам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 6 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Исковые заявления потерпевших о возмещении материального ущерба удовлетворены.

    Приговор не вступил в законную силу.


    Автор:

    Оксана Матасова

    #Акмолинская область #Суды #Общество #Финансовая пирамида #Мошенничество
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