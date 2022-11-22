Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Более 86% медорганизаций в селах Казахстана подключены к интернету – Минздрав

    22 Ноября 2022, 13:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала о принимаемых мерах по цифровизации сельского здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «86,1% объектов сельского здравоохранения подключены к интернету, 91,1% рабочих мест оснащены компьютерами, 81% медицинских организаций внедрили госпитальные информационные системы», - сообщила глава Минздрава во время выступления на заседании Правительства РК.

    По ее данным, в рамках нового национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» планируется развитие телемедицины, а для этого необходим интернет.

    Как ранее отметил Премьер-министр РК Алихан Смаилов, также предусмотрена интеграция организаций сельской медицины в единую информационную систему здравоохранения. Будут активно внедряться новые технологии, что позволит населению получать более качественные медицинские услуги на местах.

    Как показал анализ здоровья сельчан Казахстана, на первом месте у них - болезни органов дыхания, на которые приходится 42,7%.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Интернет Минздрав РК Здравоохранение Цифровой Казахстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Чем чаще всего болеют сельские жители Казахстана
    Качество медицинского образования пострадало из-за пандемии COVID-19 – Ажар Гиният
    Износ инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи в селах РК составляет более 50%
    Около 700 медицинских объектов откроют для сельских жителей в РК
    Популярное
    1 Назначен заместитель руководителя аппарата акима Алматинской области
    2 Ребенок-гигант родился в Атырау
    3 Четыре села Алматинской области подключат к природному газу в ближайшие дни
    4 Роды в карете скорой помощи приняли в Павлодаре
    5 Близнецы Касым и Жомарт родились в Туркестане в день выборов
    Новости партнеров