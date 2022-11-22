Более 86% медорганизаций в селах Казахстана подключены к интернету – Минздрав

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала о принимаемых мерах по цифровизации сельского здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«86,1% объектов сельского здравоохранения подключены к интернету, 91,1% рабочих мест оснащены компьютерами, 81% медицинских организаций внедрили госпитальные информационные системы», - сообщила глава Минздрава во время выступления на заседании Правительства РК.

По ее данным, в рамках нового национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» планируется развитие телемедицины, а для этого необходим интернет.

Как ранее отметил Премьер-министр РК Алихан Смаилов, также предусмотрена интеграция организаций сельской медицины в единую информационную систему здравоохранения. Будут активно внедряться новые технологии, что позволит населению получать более качественные медицинские услуги на местах.

Как показал анализ здоровья сельчан Казахстана, на первом месте у них - болезни органов дыхания, на которые приходится 42,7%.



