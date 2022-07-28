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    Более 852 тыс. подростков в РК полностью привились против коронавируса

    28 Июля 2022, 09:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    По состоянию на 28 июля, вакциной «Pfizer» привились первым компонентом - 1 232 982 человека, вторым компонентом – 1 182 664 человека. Из них: первую дозу получили 870 761 подросток, 41 371 беременная женщина, 145 123 кормящих женщины. Второй дозой привились 852 364 подростка, 39 066 беременных женщин, 140 597 кормящих женщин.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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