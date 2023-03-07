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    Более 850 тысяч детей покинули свои дома из-за землетрясения в Турции и Сирии

    7 Марта 2023, 07:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Через месяц после двух землетрясений, обрушившихся на юг Турции и Сирию, более 850 тысяч детей остаются без постоянного жилья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

    В Детском фонде ЮНИСЕФ отмечают, что последствия землетрясений для детей и семей в регионе стали катастрофическими. Сотни тысяч людей оказались в отчаянном положении. Многие семьи живут во временных приютах.

    Только в Турции в пострадавших районах более 1,9 миллиона человек размещены в разного рода убежищах, где нет надлежащих санитарных условий, доступа к водоснабжению и медицинской помощи. 2,5 миллиона детей в стране нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

    «Все четыре недели семьи, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясений, пытались выжить. Они фактически замерли в ужасе, учитывая то, что повторные толчки продолжаются», – сказала региональный директор ЮНИСЕФ для Европы и Центральной Азии Афшан Хан.

    По предварительным данным, в результате землетрясений свои дома в Сирии были вынуждены покинуть более 500 тысяч человек. Многие дома были разрушены. К тому же семьи с детьми, чьи дома уцелели, боятся возвращаться домой, поскольку повторные толчки продолжаются. По всей Сирии от землетрясений пострадало более 3,7 миллиона детей.

    6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    Число жертв землетрясения в Турции превысило 46 тысяч человек.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Турция Сирия Мировые новости Землетрясение в Турции
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