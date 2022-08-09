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    • Более 850 тыс. подростков вакцинировано от коронавируса в РК

    9 Августа 2022 09:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику по количеству вакцинированных подростков, беременных и кормящих женщин вакциной Pfizer, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    По состоянию на 8 августа вакциной «Pfizer» провакцинировано:


    Первым компонентом - 1 235 991 человек,

    Вторым компонентом – 1 190 796 человек.

    Из них:

    Первой дозой:

    Подростки – 872 628,

    Беременные женщины – 41 516,

    Кормящие женщины – 145 286.

    Второй дозой:

    Подростки – 855 843,

    Беременные женщины – 39 253,

    Кормящие женщины – 141 459.

    Всего от коронавируса в Казахстане вакцинировано более 9,3 млн человек.
    #Минздрав РК #Здравоохранение #Коронавирус в РК #Вакцинация
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