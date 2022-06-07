Более 850 тыс. казахстанских подростков получили вакцину от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса вакциной «Pfizer», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
6 июня вакциной «Pfizer» провакцинировано:
Первым компонентом - 1 194 774 человека,
Вторым компонентом – 1 066 076 человек.
Из них:
Первой дозой:
Подростки – 858 275,
Беременные женщины – 40 531,
Кормящие женщины – 143 252.
Второй дозой:
Подростки – 813 582,
Беременные женщины – 36 392,
Кормящие женщины – 132 021.
Ранее сообщалось, что за сутки в Казахстане коронавирусом заболели 10 человек.