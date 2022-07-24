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    Более 850 тыс. казахстанских подростков полностью вакцинированы от КВИ

    24 Июля 2022, 09:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 24 июля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировались 9 545 315 человек, вторым компонентом - 9 326 873 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Первым компонентом Pfizer привились 1 231 650 человек, вторым компонентом – 1 179 199 человек.

    Из них первой дозой - 869 692 подростка, 41 331 беременная женщина, 145 107 кормящих женщин. Второй дозой - 850 610 подростков, 39 019 беременных женщин, 140 416 кормящих женщин.

    За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 2649 новых случаев коронавирусной инфекцией, 971 человек выздоровел.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Коронавирус в РК Вакцинация
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