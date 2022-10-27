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    Более 850 тонн продукции привезут товаропроизводители Акмолинской области в Астану

    27 Октября 2022, 20:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 29 и 30 октября в столице пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию представят товаропроизводители Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    В эти выходные товаропроизводители и перерабатывающие предприятия Акмолинской области предложат жителям и гостям столицы экологически чистые продукты высокого качества общим объемом более 850 тонн.

    Аграрии региона привезут в столицу более 200 тонн мяса и мясной продукции, 200 тонн картофеля, 100 тонн молока и молочной продукции, 100 тонн овощей, более 25 тонн муки, 13 тонн свежей рыбы, более 8 тонн кондитерских и хлебобулочных изделий, около 1 млн штук яиц, а также другую продукцию, производимую в области.

    Ярмарка позволяет сельхозпроизводителям реализовать свою продукцию напрямую потребителям без посредников, в результате чего цены на продукцию будут на 10-20% ниже рыночных. Ярмарка пройдет на площадке возле стадиона «Астана-Арена».

    Фото: пресс-служба акимата г.Астана

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Акмолинская область Регионы Казахстана
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