Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Более 850 новобранцев Вооруженных сил дали клятву на верность Родине

    24 Декабря 2022, 18:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Гвардейском гарнизоне в учебном центре Сухопутных войск и в столичной десантно-штурмовой бригаде состоялась церемония принятия военной присяги, передает МИА «Казинфор» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

    Мероприятия прошли с участием военнослужащих, представителей местных исполнительных органов, ветеранов Вооруженных сил, родных и близких солдат.

    В Астане торжественный ритуал прошел в парке имени Бауыржана Момышулы и начался с возложения цветов к памятнику в честь 112-й годовщины со дня рождения легендарного полководца.


    «Поздравляю вас со знаменательным событием! Глубоко символично, что вы приняли присягу в день рождения Бауыржана Момышулы. Жизненный путь прославленного сына казахского народа – пример достойного служения Родине», – подчеркнул ветеран Вооруженных сил, Халық қаһарманы, генерал-лейтенант в отставке Бахытжан Ертаев.

    После принятия присяги под музыкальное сопровождение Центрального военного оркестра десантники прошли торжественным маршем.

    «За месяц я уже привык к армейскому распорядку. Сегодняшний день запомню навсегда. Горжусь тем, что попал в Десантно-штурмовые войска. Служба для меня возможность проверить свои силы и получить новый опыт», – выразил личный настрой рядовой Султан Аманжолов, прибывший служить из Акмолинской области.

    Министерство обороны создает условия для того, чтобы в армии молодые люди получили специальности, востребованные на рынке труда. Так, Гвардейский учебный центр Сухопутных войск осуществляет подготовку по 13 специальностям. Среди них водители дорожных и землеройных машин, специалисты полевого водоснабжения, экскаваторщики, вычислители-топогеодезисты.

    «Армейская школа – важный этап становления каждого мужчины, который обязан быть защитником своей семьи и страны. Служба в армии поможет вам в последующем определиться с жизненным выбором. Не исключаю того, что кто-то из вас захочет связать свою судьбу с армией. В любом случае этот опыт вам будет полезен», – сказал начальник учебного центра полковник Сабит Уркинбаев.

    Учебно-материальная база учебного центра, оснащенного интерактивными средствами обучения и компьютерными тренажерами, позволяет дать прочные знания и отработать необходимые навыки в процессе обучения. В этом смогли убедиться участники мероприятия, для которых была организована экскурсия с посещением учебных классов, казармы, столовой и спортивного зала.


    «Нам сказали, что здесь, в учебном центре, военнослужащие получат специальность, дополнительную профессию. Сегодня это очень актуально. Кроме того, в следующем году после службы у нас появится возможность поступить в институт. В общем, есть хорошие перспективы после армии», – поделилась мнением мама солдата Николая Свичарука Наталья Владимировна, приехавшая в воинскую часть из Костаная.

    После шестимесячного обучения в учебном центре военнослужащие будут направлены в воинские части в соответствии с полученной военно-учетной специальностью.
    Астана Образование Армия Патриотизм Молодежь Минобороны РК Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Из столицы вывезли более 13 тысяч кубометров снега
    Благотворительный музыкальный фестиваль «BIZ ВIRGEMIZ FEST» пройдет в Астане
    В Атырау открылся детский сад на 160 мест
    Возобновлено автодвижение между Астаной и Кокшетау
    Популярное
    1 Батыр Джукембаев провел дуэль взглядов перед боем в Алматы
    2 Лучшим спортивным регионом Казахстана признана Карагандинская область
    3 Казахстанская боксерша Фируза Шарипова одержала 15-ю победу в профи
    4 500 тысяч квадратных метров жилья ежегодно намерены строить в Костанайской области
    5 Главную елку зажгли в Семее
    Новости партнеров