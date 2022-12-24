Более 850 новобранцев Вооруженных сил дали клятву на верность Родине

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Гвардейском гарнизоне в учебном центре Сухопутных войск и в столичной десантно-штурмовой бригаде состоялась церемония принятия военной присяги, передает МИА «Казинфор» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.
Мероприятия прошли с участием военнослужащих, представителей местных исполнительных органов, ветеранов Вооруженных сил, родных и близких солдат.
«Поздравляю вас со знаменательным событием! Глубоко символично, что вы приняли присягу в день рождения Бауыржана Момышулы. Жизненный путь прославленного сына казахского народа – пример достойного служения Родине», – подчеркнул ветеран Вооруженных сил, Халық қаһарманы, генерал-лейтенант в отставке Бахытжан Ертаев.
«За месяц я уже привык к армейскому распорядку. Сегодняшний день запомню навсегда. Горжусь тем, что попал в Десантно-штурмовые войска. Служба для меня возможность проверить свои силы и получить новый опыт», – выразил личный настрой рядовой Султан Аманжолов, прибывший служить из Акмолинской области.
Учебно-материальная база учебного центра, оснащенного интерактивными средствами обучения и компьютерными тренажерами, позволяет дать прочные знания и отработать необходимые навыки в процессе обучения. В этом смогли убедиться участники мероприятия, для которых была организована экскурсия с посещением учебных классов, казармы, столовой и спортивного зала.
«Нам сказали, что здесь, в учебном центре, военнослужащие получат специальность, дополнительную профессию. Сегодня это очень актуально. Кроме того, в следующем году после службы у нас появится возможность поступить в институт. В общем, есть хорошие перспективы после армии», – поделилась мнением мама солдата Николая Свичарука Наталья Владимировна, приехавшая в воинскую часть из Костаная.
После шестимесячного обучения в учебном центре военнослужащие будут направлены в воинские части в соответствии с полученной военно-учетной специальностью.