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    Более 85 тысяч подростков получили Pfizer в Алматинской области

    25 Февраля 2022, 15:20

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области против коронавирусной инфекции вакцинировались более 89 тысяч подростков и беременных женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, на 25 февраля в Алматинской области первый компонент вакцины получили 997 806 (83,2%) человек, вторым привиты 898 187 (74,9%) жителей.

    «Первый компонент вакцины Pfizer получили 85 658 подростков, 3950 беременных и 14 359 женщин в период лактации. Второй компонент вакцины получили 56 753 подростка, 2796 беременных женщин и 9741 женщина в период лактации. Курс ревакцинации прошли 213 352 человека», - отметили в ДСЭК.

    По состоянию на 25 февраля в области зарегистрировано 69 394 лабораторно подтвержденных случая КВИ, из них с симптомами 52 819. Темп прироста по области при сравнении за последние две недели снизился с 0,2% до 0,1%.

    За последние сутки зарегистрировано 48 случаев COVID-19, из них 44 симптомных (91,7%) и четыре бессимптомных (8,3%).

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Регионы Казахстана Коронавирус в РК Вакцинация
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