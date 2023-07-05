Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Более 85% казахстанских школьников охватили летним отдыхом и оздоровлением

    5 Июля 2023, 22:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Летним отдыхом и оздоровлением в этом году охвачено более 85% обучающихся 1-10 классов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Это 2 млн 800 тысяч детей, в том числе 500 тысяч детей отдельных категорий: дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети с особыми образовательными потребностями, проживающие в экологически неблагополучных районах, а также отличники учебы.

    Всего в стране функционируют 218 загородных и более 10 тысяч пришкольных, профильных и палаточных лагерей. Кроме того, около 1,5 млн детей смогут посетить секции и кружки по интересам в организациях дополнительного образования в летнее время. Для этого в стране действует более 11 тысяч кружков и секций специального научно-технического, музыкального, художественного, экологического, туристского и других направлений.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Образование Общество Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 800 жителей СКО подали заявления на банкротство
    Строительство комфортных школ начато в Актюбинской области
    Два года районный акимат обещает подать воду поселку в СКО
    Соревнования среди детей, победивших рак, стартовали в Астане
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Центр приема граждан заработал в Астане