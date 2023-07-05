Более 85% казахстанских школьников охватили летним отдыхом и оздоровлением

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Летним отдыхом и оздоровлением в этом году охвачено более 85% обучающихся 1-10 классов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Это 2 млн 800 тысяч детей, в том числе 500 тысяч детей отдельных категорий: дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети с особыми образовательными потребностями, проживающие в экологически неблагополучных районах, а также отличники учебы.

Всего в стране функционируют 218 загородных и более 10 тысяч пришкольных, профильных и палаточных лагерей. Кроме того, около 1,5 млн детей смогут посетить секции и кружки по интересам в организациях дополнительного образования в летнее время. Для этого в стране действует более 11 тысяч кружков и секций специального научно-технического, музыкального, художественного, экологического, туристского и других направлений.