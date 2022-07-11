Более 84 тыс. мест в общежитиях не хватает в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На сегодня по стране общий дефицит мест в студенческих общежитиях составляет 84 129 койко-мест, из них в Алматы – 40 417, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор департамента продвижения и внешних коммуникаций АО «Финансовый центр» Айнур Сагиндикова предложила предпринимателям построить студенческие общежития в обмен на размещение госзаказа на ближайшие 8 лет.

«В настоящее время в стране существует определенный дефицит мест в студенческих общежитиях. Для решения данного вопроса разработан механизм государственного заказа, предусматривающий активное участие МСБ. Предприниматель за счет собственных средств производит ввод объекта. При успешном вводе государство осуществляет размещение госзаказа. Главным условием размещения госзаказа является факт проживания студента», - заявила А. Сагиндикова на брифинге РСК.

По ее словам, возведение любого социального объекта - не только доходный, стабильный, но и перспективный бизнес-проект. А все потому, что участник проекта, построивший объект за свой счет, после ввода в эксплуатацию в течение 8 лет за каждое занятое койко-место получает выплаты от государства.

Ежегодный размер госзаказа на одного студента складывается из следующих параметров: строительство - 122 МРП, для г. Алматы - 144 МРП, реконструкция - 47 МРП, для Нур-Султана и Алматы - 92 МРП.

Айнур Сагиндикова добавила, что благодаря проекту построено 124 общежития на 30 630 мест.

«В настоящее время более 84 тыс. студентов по всей стране нуждаются в общежитии. Из них более 40 тыс. - в Алматы. Это связано с тем, что большинство высших учебных заведений находится в Алматы. Скажу, что на эту инициативу выделено 152 млрд тенге», - сказала она.

Эксперт департамента продвижения и внешних коммуникации АО «Финансовый центр» Диас Джамбулов добавил, что предпринимателям предлагают не только строить, но и реконструировать здания общежитий.

«Если предприниматель намеревается строить, то ему необходимо подать документы на земельный участок в АО «Финансовый центр». Если же у него есть здание, которое необходимо реконструировать под студенческое общежитие, то он также подает документы и с ним заключают предварительный договор. Далее идет ввод объекта в эксплуатацию в течение 24 месяцев. При недостаточности финансовых ресурсов можно обратиться в фонд «Даму» для получения льготного кредита», - пояснил Д. Джамбулов.

Очень важно помнить, что в течение 20 лет общежитие не может быть использовано в других целях, кроме своего целевого назначения. Вместе с тем, объект можно ставить в залог, продавать, сдавать в аренду.





Фото: gadgetshelp.com







