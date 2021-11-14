Более 84 млн детей привили от коронавируса в Китае
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Китае более 84 млн детей в возрасте от 3 до 11 лет вакцинированы от коронавируса, из них почти 49,5 млн получили бустерные прививки. Об этом сообщил представитель Госкомитета по делам здравоохранения КНР У Лянъю, передает МИА «Казинформ».
«В соответствии с мерами профилактики и контроля эпидемии в зимний период мы продолжим бустерную вакцинацию ключевых групп населения и вакцинацию детей и подростков. В настоящее время вакцинацию прошли 84 395 000 детей в возрасте от 3 до 11 лет, из них 49 440 000 получили бустерные прививки», - отметил У Лянъю.
Представитель министерства образования КНР Ван Дэнфэн добавил, что более 95% студентов старше 18 лет привиты от коронавируса.
По данным Госкомиссии по делам здравоохранения КНР, по состоянию на 13 ноября в ходе кампании массовой вакцинации населения, стартовавшей в декабре 2020 года, медики Китая сделали свыше 2,38 млрд прививок от коронавируса. При этом 1,07 млрд человек прошли полный курс вакцинации.
В материковом Китае также активно реализуется программа бустерной вакцинации ключевых групп населения.
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