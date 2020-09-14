Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Более 83% площадей зерновых и зернобобовых убрано в Казахстане

    14 Сентября 2020, 15:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 14 сентября в Казахстане убрано более 83% площадей зерновых и зернобобовых. Темпы уборочной кампании в этом году по-прежнему более чем в 2 раза превышают прошлогодние, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    На сегодняшний день в Казахстане убрано 13 млн 206 тысяч га. Это 83,6% уборочной площади по всей республике. Крестьяне уже намолотили 15 млн 914 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Текущая средняя урожайность превышает прошлогодний показатель почти на 1 центнер с гектара (12,1 ц/га).

    Стоит отметить, что к 14 сентября 2019 года было убрано 6 млн га – 39,8% уборочной площади, а намолочено 6,8 тонн. Подробности здесь.

    Напомним, на прошлой неделе Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом уборочной кампании в Северо-Казахстанской и Костанайской областях .

    Автор:

    Минсельхоз Урожай Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Сильные дожди идут в СКО
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей