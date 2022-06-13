Более 820 тыс. казахстанских подростков полностью привились вакциной Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По состоянию на 13 июня вакциной «Pfizer» провакцинировано: первым компонентом – 1 млн 207 тыс. 136 человек, вторым компонентом – 1 млн 88 тыс. 855 человек.

Из них первой дозой: подростки – 862 504, беременные женщины – 40 850, кормящие женщины – 144 190. Второй дозой: подростки – 820 464, беременные женщины – 36 748, кормящие женщины – 133 318.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.