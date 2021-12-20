Более 82% таможенных деклараций выпускаются в автоматическом режиме в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о результатах работы «Автоматизированной системы таможенного и налогового администрирования», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из важной составляющей национальной системы прослеживаемости товаров является «Автоматизированная система таможенного и налогового администрирования». Она поэтапно внедрена с 2018 года в целях перехода на электронное таможенное декларирование товаров и транспортных средств», - напомнил Ерулан Жамаубаев во время правительственного часа в Мажилисе.

Сейчас, по его словам, «АСТАНА-1» является ключевой системой всех таможенных процессов от ввоза до выпуска товаров.

«Уже видны положительные результаты. Все таможенные декларации предоставляются в электронном виде. Ранее декларация и документы подавались на бумажном носителе. Более 82% таможенных деклараций выпускаются за 1 минуту в автоматическом режиме», - отметил министр.

«При этом, участником внешнеэкономической деятельности она подается самостоятельно с любой точки мира в любое удобное время, не выходя из офиса или дома. Система доступна в режиме 24/7», - заключил глава Минфина.

Напомним, сегодня в ходе Правительственного часа в Мажилисе обсуждают работу информационных систем налоговой и таможенной служб.