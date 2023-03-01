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    Более 82 млн тенге присвоила сотрудница КТЖ

    1 Марта 2023, 18:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Женщина перевела данную сумму в виде отпускных людям, которые не являются сотрудниками филиала КТЖ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Алматинской транспортной прокуратуры.

    Алматинская транспортная прокуратура выявила факт хищения денег в особо крупном размере должностным лицом филиала «КТЖ-Грузовые перевозки» - «Алматинское отделение дороги».

    Должностное лицо «К» на банковские счета получателей, не являющихся работниками филиала, перечислило отпускные выплаты на сумму более 82 млн тенге. Указанные денежные средства злоумышленница потратила на собственные нужды.

    «Материалы по данному факту направлены в службу экономических расследований для принятия процессуального решения, по которым начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса «Присвоение или растрата имущества вверенного виновному в особо крупном размере».

    Приговором Алмалинского районного суда Алматы от 17 января должностное лицо «К» признана виновной и осуждена к 7 годам условно с лишением права заниматься деятельностью связанной с занятием материально-ответственных должностей сроком на 5 лет», - сообщили в ведомстве.

    Приговор вступил в законную силу. Причиненный материальный ущерб полностью возмещен.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    КТЖ Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы Мошенничество Борьба с коррупцией
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