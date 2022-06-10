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    Более 817 тыс. казахстанских подростков привились вакциной Pfizer

    10 Июня 2022, 10:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    По состоянию на 9 июня вакциной «Pfizer» провакцинировано:

    Первым компонентом - 1 202 344 человека,

    Вторым компонентом – 1 078 823 человека.

    Из них:

    Первой дозой:

    Подростки – 860 886,

    Беременные женщины – 40 730,

    Кормящие женщины – 143 806.

    Второй дозой:

    Подростки – 817 178,

    Беременные женщины – 36 581,

    Кормящие женщины – 132 693.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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