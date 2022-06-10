Более 817 тыс. казахстанских подростков привились вакциной Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По состоянию на 9 июня вакциной «Pfizer» провакцинировано:

Первым компонентом - 1 202 344 человека,

Вторым компонентом – 1 078 823 человека.

Из них:

Первой дозой:

Подростки – 860 886,

Беременные женщины – 40 730,

Кормящие женщины – 143 806.

Второй дозой:

Подростки – 817 178,

Беременные женщины – 36 581,

Кормящие женщины – 132 693.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



