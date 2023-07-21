Более 800 жителей СКО подали заявления на банкротство

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – От жителей Северо-Казахстанской области поступило 814 заявлений на банкротство, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент государственных доходов.

По информации ведомства, наибольшее количество приходится на Петропавловск – 457 заявлений. Среди районов лидируют Кызылжарский – 73 заявления, Айыртауский – 61 и район имени Г. Мусрепова - 40.

В департаменте напомнили, что в течение 15 рабочих дней органы государственных доходов проводят проверку. У заявителя долг перед банками, микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами не должен превышать 5,5 млн тенге, просрочка по оплате долгов должна превышать 12 месяцев, должно отсутствовать имущество, с банками и МФО должна быть проведена процедура урегулирования по долгам.

Проверка на соответствие указанным критериям проводится в автоматическом режиме путем сверки с электронными базами данных регистрирующих государственных органов, банков и кредитных бюро.

Не могут претендовать на банкротство граждане, у которых имеется частичное погашение долга в течение 12 месяцев, есть имущество у должника или его супруги, отсутствует документ о проведении урегулирования долга с банком или МФО, регистрация индивидуального предпринимательства, получатели адресной социальной помощи в период менее шести месяцев.

«Этим гражданам будет направлено уведомление об отказе в применении процедуры внесудебного банкротства через сервис 1414. Повторно заявление можно подать через три месяца при соответствии критериям внесудебного банкротства», - отметили в департаменте.