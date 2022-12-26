Более 800 тысяч тенге штрафа оплатят незаконные торговцы пиротехники в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На 842 тысячи тенге наложено штрафов в ходе ОПМ «Пиротехника» в Карагандинской области. Стражи порядка проверяют законность продаж праздничной пиротехники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области полицейские проверяют условия содержания и законность продаж пиротехники. В целях обеспечения общественной безопасности во время новогодних праздников полицейские осуществляют контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами установленных правил оборота гражданских пиротехнических веществ и изделий. Для этих проверок были созданы рейдовые группы, которые провели 86 мероприятий.

«В первый день ОПМ выявлено 13 фактов незаконной торговли пиротехническими изделиями. По ним составлены административные протоколы по статье 196 КРКобАП «Незаконная торговля товарами или иными предметами». Всего наложено штрафов на общую сумму 842 тысячи тенге, изъято пиротехнических изделий в количестве 214 штук», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Главной опасностью является стихийная торговля. Поэтому стражи порядка проводят рейды в неустановленных точках продаж. Во время проверки сотрудники полиции на одном из рынков выявили двоих, торговавших пиротехническими изделиями без документов. Тем самым они совершили административное правонарушение по статье 196 КРКобАП. У одного изъято 27 штук запрещенного товара, у другого, реализовавшего их прямо с багажника автомашины – 17 штук.

В Темиртау, также на рынке, пресечена незаконная торговля пиротехническими средствами. 41-летний житель города пытался незаконно продать 11 «салютов».

А в Балхаше полицейскими к административной ответственности был привлечен 21-летний молодой человек. Он организовал продажу пиротехнических товаров через Интернет. Полицейские поймали нарушителя, когда он передавал покупателю 8 штук изделий.





Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области



