Более 800 тысяч человек пострадали от тайфуна «Доксури» в Китае

ПЕКИН. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ – Штаб по борьбе с наводнениями и засухой провинции Фуцзянь в Восточном Китае сообщил, что более 880 тысяч жителей пострадали от тайфуна «Доксури», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Синьхуа.

354,4 тысячи человек были эвакуированы и 146,2 тысячи человек переселены в безопасные районы.

Национальный метеорологический центр (НМЦ) Китая в воскресенье вечером вновь продлил действие предупреждения «красного», наивысшего уровня в связи с ливнями. По прогнозу НМЦ, проливные дожди и ливни ожидаются в провинциях Хэбэй, Шаньси, Хэнань, Шаньдун, Хайнань, Юньнань и Сычуань, в Гуанси-Чжуанском и Синьцзян-Уйгурском автономных районах, автономном районе Внутренняя Монголия, а также в городах центрального подчинения Пекин и Тяньцзинь.

Местами в указанных регионах прогнозируются обильные дожди с максимальным часовым количеством осадков более 70 мм, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром.

Местным органам власти предписано обеспечить эффективное проведение необходимых аварийно-спасательных работ.

НМЦ также рекомендовал приостановить проведение массовых мероприятий, учебных занятий и хозяйственной деятельности, призвав принять меры предосторожности на случай возможных стихийных бедствий, таких как горные потоки, оползни и сели.

Ранее сообщалось, что в момент выхода тайфуна «Доксури» на сушу максимальная скорость ветра около его эпицентра достигала 50 м/с. Ожидается, что тайфун будет смещаться в северо-западном направлении вглубь материкового Китая со скоростью 30 км/ч, постепенно ослабевая.