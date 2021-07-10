Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Более 800 солдат Нацгвардии РК приняли военную присягу в столице

    10 Июля 2021, 15:06

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня на территории воинской части 5573 Национальной гвардии Республики Казахстан, состоялось торжественное приведение молодого пополнения к военной присяге в онлайн-режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

    Молодые воины для прохождения срочной службы и прошедшие курс молодого бойца, торжественно приняли Военную присягу, чтобы встать в единый строй с полноправными защитниками Отечества. Без малого 800 молодых воинов со всех регионов Казахстана прибыли, чтобы присягнуть на верность Родине.

    Военная присяга – это правовой документ, утвержденный Главой государства, который закрепляет личную ответственность каждого гражданина на защиту нашей страны. У молодых воинов исторический день. Принятие военной присяги – это патриотический и нравственный акт, в котором четко прописаны обязательства защиты чести, свободы и независимости отечества.

    Каждый год из разных регионов нашей республики в ряды Национальной гвардии призываются молодые ребята, чтобы исполнить свой священный долг, заключающийся в защите Отечества. Это накладывает на них наибольшую ответственность по защите прав и свобод наших граждан, защите их от преступных и иных противоправных посягательств.

    В связи с Постановлением столичного главного санитарного врача и нахождением города в «красной зоне» в связи с эпидемиологической обстановкой – приведение к военной присяге проводилось в онлайн-режиме, без присутствия родных и близких солдат и приглашения взаимодействующих органов. Вместе с тем на знаменательное событие для столичной оперативной бригады прибыли представитель Главного командования Национальной гвардии РК – секретарь Военного совета полковник Савердин Имиров и ветеран войск правопорядка генерал-майор Сагатбек Нурахметов, которые выступили с поздравительными и напутственными речами.

    По окончанию торжественной части для гостей и непосредственных участников мероприятия военнослужащими роты почетного караула были продемонстрированы дефиле и приемы рукопашного боя под музыкальное сопровождение Образцово-показательного оркестра Национальной гвардии РК.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Армия Молодежь Нацгвардия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Астана в дыму: как защитить себя от смога
    Новый министр по ЧС принес присягу народу Казахстана
    Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана