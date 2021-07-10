Более 800 солдат Нацгвардии РК приняли военную присягу в столице

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня на территории воинской части 5573 Национальной гвардии Республики Казахстан, состоялось торжественное приведение молодого пополнения к военной присяге в онлайн-режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

Молодые воины для прохождения срочной службы и прошедшие курс молодого бойца, торжественно приняли Военную присягу, чтобы встать в единый строй с полноправными защитниками Отечества. Без малого 800 молодых воинов со всех регионов Казахстана прибыли, чтобы присягнуть на верность Родине.

Военная присяга – это правовой документ, утвержденный Главой государства, который закрепляет личную ответственность каждого гражданина на защиту нашей страны. У молодых воинов исторический день. Принятие военной присяги – это патриотический и нравственный акт, в котором четко прописаны обязательства защиты чести, свободы и независимости отечества.

Каждый год из разных регионов нашей республики в ряды Национальной гвардии призываются молодые ребята, чтобы исполнить свой священный долг, заключающийся в защите Отечества. Это накладывает на них наибольшую ответственность по защите прав и свобод наших граждан, защите их от преступных и иных противоправных посягательств.

В связи с Постановлением столичного главного санитарного врача и нахождением города в «красной зоне» в связи с эпидемиологической обстановкой – приведение к военной присяге проводилось в онлайн-режиме, без присутствия родных и близких солдат и приглашения взаимодействующих органов. Вместе с тем на знаменательное событие для столичной оперативной бригады прибыли представитель Главного командования Национальной гвардии РК – секретарь Военного совета полковник Савердин Имиров и ветеран войск правопорядка генерал-майор Сагатбек Нурахметов, которые выступили с поздравительными и напутственными речами.

По окончанию торжественной части для гостей и непосредственных участников мероприятия военнослужащими роты почетного караула были продемонстрированы дефиле и приемы рукопашного боя под музыкальное сопровождение Образцово-показательного оркестра Национальной гвардии РК.