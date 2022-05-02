Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Более 800 процедур ЭКО за квартал провели по медстраховке в Казахстане

    2 Мая 2022, 10:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За первые три месяца 2022 года выполнено 835 процедур экстракорпорального оплодотворения в рамках системы ОСМС. Об этом и о том, кто и как может пройти ЭКО по медстраховке, рассказали в Фонде социального медицинского страхования, передает МИА «Казинформ».

    Как отметили в Фонде, процедура ЭКО относится к высокотехнологичным медицинским услугам и является дорогостоящей. Ранее она проводилась в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Однако финансирование было незначительным, в год выделялось около 900–1000 квот. А с 2021 года по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Казахстане реализуется программа «Аңсаған сәби». Это позволило увеличить количество квот в 7 раз – до 7 000 в год. Процедура входит в перечень услуг ОСМС, поэтому застрахованные пациенты могут пройти ее бесплатно.

    В 2022 году Фондом социального медицинского страхования предусмотрено финансирование 7 000 циклов ЭКО на предварительную сумму 6,68 млрд тенге.

    «По итогам 1 квартала выполнено 835 процедур экстракорпорального оплодотворения на сумму 824,6 млн тенге. Это гораздо больше, чем в предыдущие годы: в 1 квартале 2020 года было произведено всего 59 ЭКО, 1 квартале 2021 года – 526 циклов», - сообщили в Фонде.

    Как отметили в Фонде, поставщиками услуг ЭКО в Казахстане являются 19 медицинских организаций из 9 регионов страны, 18 из них – частные. Выбрать клинику для ЭКО пациент вправе самостоятельно. С перечнем поставщиков, оказывающих услуги ЭКО, можно ознакомиться на официальном сайте Фонда fms.kz в разделе «Для пациента», далее «Выбрать клинику».

    Кто может рассчитывать на ЭКО?

    «Главное показание для проведения процедуры – бесплодие, не поддающееся терапевтической коррекции. Причем претендовать на ЭКО может как семейная пара, так и пара, не состоящая в официальном браке, но в таком случае необходимо информированное добровольное письменное обоюдное согласие», - пояснили в Фонде.

    Проходить процедуру ЭКО могут граждане Казахстана, соответствующие медицинским параметрам, установленным Минздравом:

    - репродуктивный возраст (от 18 до 42 лет);

    - нормальный соматический статус;

    - нормальный эндокринный статус;

    - удовлетворительный овариальный резерв.

    В каком случае могут отказать в ЭКО?

    Отказать в процедуре пациентке могут в нескольких случаях:

    - при наличии факторов снижения результативности наступления беременности (аномалии развития внутренних половых органов, препятствующие имплантации и развитию беременности, гидро-/сактосальпинксы, синехия полости матки, эндометриоз, кисты яичников, необтурационная азооспермия);

    - при врожденных или приобретенных аномалиях матки;

    - при соматических и психических расстройствах;

    - при опухолях яичников;

    - при острых воспалительных заболеваниях;

    - при онкологии любой локализации.

    В ФСМС также рассказали о маршруте пациента для прохождения ЭКО.

    «Для получения направления на ЭКО нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Организации здравоохранения по месту прикрепления пациента включают в электронный регистр диспансерных больных (ЭРДБ) лиц, страдающих бесплодием. После обследования и установления причин бесплодия в течение 12 месяцев, организации здравоохранения по месту прикрепления пациента на основании заключения профильного специалиста направляет документы пациента в комиссию по высокотехнологичным медицинским услугам местных органов государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы (Комиссия ВТМУ) для решения вопроса о проведении вспомогательных репродуктивных методов и технологий (ВРТ) в системе ОСМС», - объяснили в ФСМС.

    Медицинские организации, оказывающие помощь с использованием ВРТ в лечении бесплодия, вносят данные по процедурам ВРТ в медицинскую информационную систему, проведенным в системе ОСМС.

    Выбор медицинской организации для получения медицинской помощи с использованием ВРТ осуществляется пациентом. При принятии положительного решения комиссия регистрирует направление на госпитализацию на портале Бюро госпитализации с прикреплением пакета документов пациента.

    «Стоит отметить, что пройти бесплатно процедуру по медстраховке можно один раз в год. Объем обследования супружеской пары перед проведением ЭКО в системе ОСМС осуществляется согласно предусмотренному перечню», - добавили в Фонде.

    Фото: elements.envato.com


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Здравоохранение Демография Общество Медстрахование
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Касым-Жомарт Токаев: Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность
    Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Новый аэропорт планируют построить в Атырау