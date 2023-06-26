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    Более 800 полицейских погибли за годы Независимости

    26 Июня 2023, 11:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель МВД Шугыла Турлыбек сообщила о погибших при исполнении служебных обязанностей за годы Независимости коллегах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Охрана общественного порядка, борьба с преступностью, обеспечение безопасности населения, защита законных прав и интересов граждан являются приоритетными задачами ведомства. Все это требует от полицейских ежедневного проявления ответственности, высоких профессиональных качеств, самоотверженности и нередко – героизма. В свой профессиональный праздник сотрудники органов внутренних дел, как и всегда, на боевом посту, на защите закона и правопорядка. Ежедневно полицейские несут непростую службу», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

    Как подчеркнула спикер, зачастую, рискуя собственными жизнями и здоровьем, полицейские приходят на помощь людям, оказавшимся в беде.

    «Только за годы независимости при исполнении служебных обязанностей погибли 816 сотрудников органов внутренних дел, более 4,5 тысяч (4 628) получили ранения, порядка 1800 (1 779) награждены государственными наградами, 157 из них, к сожалению, посмертно», - добавила Ш. Турлыбек.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МВД РК
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