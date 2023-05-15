Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Более 800 млн тенге сельскохсубсидий получили обнальщики в Жамбылской области

    15 Мая 2023, 15:29

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Уголовные дела в отношении ряда лиц, выписывавших счета-фактуры без фактической поставки товаров, работ и услуг с использованием реквизитов и документов крестьянских хозяйств, расследуются департаментом АФМ по Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Фиктивные счета-фактуры выписывались на поставку субсидируемых сортов малины, далее от имени фермеров подавались электронные заявки на получение субсидий без ведома владельцев крестьянских хозяйств. В результате проверок у фермеров посевных площадей малины не обнаружено. Таким образом, указанные граждане получили от государства субсидии на сумму более 800 миллионов тенге. По данным фактам зарегистрированы 4 уголовных дела по фактам мошенничества. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит», - сообщили в АФМ

    В соответствии со статьей 77 Конституции РК и статьей 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Жамбылская область Борьба с преступностью
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ерболат Балгабаев назначен руководителем ДЭР по Туркестанской области
    Подпольное казино выявили в Алматы
    Популярное
    1 Какое место занял Казахстан в медальном зачете на чемпионате мира по боксу
    2 Как проходило голосование в Турции
    3 Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
    4 Казахстанские боксеры записали ответ на поздравление Президента РК
    5 Касым-Жомарт Токаев оценил выступление казахстанских боксеров на чемпионате мира
    Новости партнеров