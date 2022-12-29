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    Более 800 кг контрафактной пиротехники сняли с продажи в Алматы

    29 Декабря 2022, 23:26

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы сотрудники ДЧС и департамента полиции за пять дней провели 150 рейдов по местам реализации пиротехнических изделий, в ходе которых установлены факты незаконной торговли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ДЧС города, в отношении нарушителей составлено 43 административных протокола по статье 196 КРКобАП, изъято 465 единиц пиротехнических изделий, не отвечающих требованиям законодательства РК, общим весом более 800 кг.

    Ежегодно по Алматы в новогодние праздники происходит от 10 до 15 пожаров. В новогодние праздники прошлого года, в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями, за помощью в медицинские учреждения обратились 39 человек, 29 детей из которых – дети. Госпитализированы восемь человек, из них семь детей.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Общество ДЧС
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