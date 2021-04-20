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    Более 800 инвестпроектов планируют реализовать в сельском хозяйстве

    20 Апреля 2021, 10:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров поделился планами по развитию агропромышленного комплекса в ближайшие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время министерством разрабатывается Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы, в котором стоят социально-экономические задачи: стабильное повышение доходов 1 млн сельских жителей; создание 70 тысяч семейных хозяйств; обеспечение работой в сельском хозяйстве до 500 тысяч человек; создание 7 экосистем с вовлечением 350 тысяч фермерских и домашних хозяйств», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

    Для достижения данных задач будут реализованы инвестиционные проекты на селе, которые позволят создать постоянные рабочие места и повысить доходы сельских жителей.

    «В целом по республике за пять лет планируется реализовать 845 инвестиционных проектов на сумму 4,5 трлн тенге. В том числе в этом году планируется ввести 285 проектов на сумму 335 млрд тенге», - отметил министр.

    «Инвестиционные проекты отработаны с акиматами регионов и инвесторами. Подписаны дорожные карты, в рамках которых министерством на постоянной основе проводятся мониторинг и контроль за их реализацией. Эти проекты станут неотъемлемой частью поручения Главы государства по созданию 7 крупных экосистем, в рамках которых планируется реализовать инвестиционные проекты по созданию экосистем по производству и переработке зерновых и масличных культур, фруктов и овощей, сахара, мяса и молока», - заключил глава Минсельхоза.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Инвестпроекты Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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