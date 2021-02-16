Более 800 этнических казахов получили статус кандаса с начала 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 февраля 2021 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 877 человек. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 71,2 тыс. этнических казахов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Более половины кандасов (65,9%), прибывших в Казахстан с начала текущего года, являются выходцами из Узбекистана, 19,3% – из КНР, 6,3% – из Туркменистана, 4,2% – из Монголии и 4,3% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (40,9%), Мангыстауской (12,5%) и Туркестанской (6%) областях, а также в городах Нур-Султане (6%) и Шымкенте (16,9%).

По состоянию на 1 февраля текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 58,7%, 21,4% человек моложе трудоспособного и 19,8% – пенсионеры.

Напомним, 13 мая 2020 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования миграционных процессов».

Законом понятие «оралман» было заменено на слово «кандас». Слово «оралман» означает «вернувшийся на историческую родину», «репатриант». В законе о миграции 1997 года термин «оралманы» определен как иностранцы или лица без гражданства казахской национальности, постоянно проживавшие на момент приобретения суверенитета Республикой Казахстан за ее пределами и прибывшие в Казахстан с целью постоянного проживания. А слово «қандас» с казахского языка переводится как «кровник», «соплеменник».

Законодательно закреплено право этнических репатриантов одновременно подать документы на получение разрешения на постоянное проживание и приобретение казахстанского гражданства. Кроме того, в целях предоставления комплекса социальных услуг по размещению, трудоустройству и адаптации переселенцев будут расширены функции центров по оказанию адаптационных и интеграционных услуг не только оралманам, но и переселенцам.



