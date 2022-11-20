Более 800 человек голосовали дома или воспользовались инватакси в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Более 800 человек голосовали дома или воспользовались инватакси в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Около 800 пожилых или с ограниченными возможностями избирателей проголосовали на дому в Атырауской области, оповестив об этом членов избирательных комиссий заблаговременно.

Лариса Буканова - инвалид I группы. Она подала заявление на избирательный участок №43 о том, чтобы голосовать на дому по состоянию здоровья.

«Сегодня - важный день для нашей страны. Я благодарю за предоставленную возможность проголосовать дома, учитывая моё состояние. Пусть в нашей стране всегда будет мир и спокойствие»,- сказала Лариса Буканова.

После того, как Лариса Буканова сделала свой выбор, члены комиссии вручили избирательнице памятный подарок.

В Атырау 9 человек сегодня воспользовались услугами инватакси, чтобы добраться до избирательно участка и возвратиться домой.





