Более 80 тысяч семей подали документы на назначение АСП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 28 января 2020 года заявления на назначение адресной соцпомощи (АСП) приняты от 80,5 тыс. семей, в состав которых входят 412,9 тыс. человек, в том числе 265,6 тыс. детей. Доля многодетных семей составила 40,5% или 32,6 тыс. семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В разрезе регионов наибольшее количество заявлений принято в Туркестанской области – 14,2 тыс. семей или 17,6%, в городе Шымкент – 11,1 тыс. семей или 13,8%, Алматинской – 9,6 тыс. семей или 11,9%, Жамбылской – 6,9 тыс. семей или 8,7%, Кызылординской областях – 5,9 тыс. семей или 7,4%.

В регионах функционирует более 2,6 тыс. участковых комиссий. С учетом результатов проведенных ими обследований АСП уже назначена 21,2 тыс. семей или 103,8 тыс. человек, из них 38,4% составляют многодетные семьи. Работа по обследованию материального положения семей, подавших заявления на назначение АСП, продолжается.

В разрезе регионов наибольшее количество назначений приходится на Алматинскую область – 3070 семей или 14,5%, город Шымкент – 2920 семьи или 13,8%, Жамбылскую область – 2271 семья или 10,7%, ВКО – 2024 семей или 9,5%.

Как сообщалось ранее, по поручению Главы государства, озвученному в Послании народу Казахстана от 2 сентября, был скорректирован механизм назначения АСП в целях обеспечения ее прозрачности, справедливости и мотивации к труду. Новые меры государственной помощи реализуются в комплексе и включают в себя: поддержку многодетных семей, модернизированную адресную социальную помощь, гарантированный социальный пакет для детей из малообеспеченных семей.

Так, с 1 января текущего года в Казахстане введено новое госпособие для многодетных семей, имеющих четверых и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Данное госпособие выплачивается вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах от 42 496 тенге до 74 388 тенге. Такую выплату в январе получили 367 тыс. семей на общую сумму 17,7 млрд тенге.

Малообеспеченным семьям предусмотрена адресная социальная помощь. Главный критерий для назначения АСП – среднедушевой доход на каждого члена семьи должен быть ниже 70% от регионального прожиточного минимума. Размер АСП для всех членов семьи определяется как разница между среднедушевым доходом и чертой бедности. Для обеспечения прозрачности АСП будет назначаться ежеквартально, а срок проведения обследования материального положения семьи увеличен с 3 до 7 дней. Одним из важных требований при назначении АСП является обязательное участие работоспособных членов семьи в мерах содействия занятости. Для обеспечения занятости предусмотрены новые механизмы в рамках реализации Госпрограммы «Еңбек», предоставляющие многодетным и малообеспеченным семьям широкий круг возможностей как для работы на дому, так и для открытия собственного дела.

Кроме того, детям из малообеспеченных семей, получающих АСП, будет предоставляться гарантированный социальный пакет. Для детей в возрасте от 1 года до 6 лет в соцпакет включены продуктовый набор и набор товаров бытовой химии. Для детей в возрасте от 6 до 18 лет предусматривается горячее питание в школах, предоставление учебных принадлежностей и школьной одежды. Также для этой категории детей будут возмещать расходы на проезд до школы. Медицинская помощь, в том числе стоматологическая, детям до 18 лет будет предоставляться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

Стоит подчеркнуть, что в связи с внедрением новых механизмов оказания АСП размер финансирования из республиканского и местных бюджетов на социальную поддержку малообеспеченных и многодетных семей был увеличен. Так, в 2020 году на эти цели выделено 326,9 млрд тенге (из республиканского бюджета – 279,9 млрд тенге, из местного бюджета – 46,9 млрд тенге). В 2019 году на выплату АСП было выделено 244,2 млрд тенге.

В соответствии с новыми подходами, размер социальной поддержки в денежном и натуральном выражении будет больше для семей с наименьшими доходами и большим количеством детей. При этом сумма выплаты АСП на каждого члена семьи в среднем составит порядка 10 тыс. тенге, а в семьях, не имеющих доходов, в полном размере от установленного критерия для назначения соцпомощи – 70% от регионального прожиточного минимума. Таким образом, малообеспеченная семья, без учета госпособия для многодетных семей, будет получать адресную соцпомощь на каждого ребенка в среднем на сумму порядка 20 тыс. тенге, из которых около 10 тыс. – денежная выплата АСП, порядка 10 тыс. – гарантированный соцпакет в натуральном выражении.