Более 80 тыс. га земли вернули для пастбищ в Нуринском районе Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За первое полугодие в Казахстане были возвращены свыше 900 тыс. га неиспользуемых или выданных с нарушениями земельных угодий. Всего же по данным Министерства сельского хозяйства планируется вернуть 5 млн га. В Карагандинской области в этом направлении тоже ведутся работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Нуринском районе Карагандинской области фермеры сами предлагают сельчанам землю, чтобы они могли пасти свой личный скот. Между руководителями крестьянских хозяйств, акиматами сельских округов и жителями было подписано 11 договоров, которые предполагают в общей сложности выдачу сельчанам более 81 тыс. гектаров для пастбищных угодий.

«В настоящее время руководством страны решается вопрос по обеспечению площади для выпаса скота личного подворья в селах. Проблема остается актуальной. В июне группа депутатов встретилась с сельчанами и выслушала ряд вопросов, волнующих жителей. Тогда и было принято решение, что акимат Нуринского района заключит меморандумы», - сообщил заместитель акима области Серик Шайдаров.

По словам акима Нуринского района Аяна Шалмаганбетова, в результате принятых мер, площадь выделенных пастбищ для личных подсобных хозяйств занимающихся животноводством, увеличится с 380 тыс. гектаров до 593 тыс. Обеспеченность пастбищами, таким образом, увеличится с 59 % до 92 %.

Тем не менее в регионе все еще отмечается нехватка пастбищных угодий. По информации управления земельных отношений, в Карагандинской области дефицит на 20 июля этого года составил 1062,9 тыс. гектаров.

Подписаны меморандумы о совместном использовании 178,7 тыс. га, среди которых наибольшая площадь в 146,3 тыс. га расположена именно в Нуринском районе. Также в регионе 217,9 тыс. га земли на основании плана по управлению пастбищами определены в виде отгонного выпаса.

«Всего 166,6 тыс. га пастбищных земель за пределами населенных пунктов предоставлено акиматам сельских округов для выпаса скота населения. Для государственных нужд, а именно для земель населенных пунктов изъяты 1,2 тыс. га. По уточнениям ревизий базы данных идентификации сельскохозяйственных животных обеспеченность пастбищами увеличилась на 1267,1 тыс. га. Таким образом, всего для населенных пунктов области дополнительно предусмотрено 1831,5 тыс. га», - сообщила и.о. руководителя управления земельных отношений Акмарал Мукашева.

Как сообщалось в Министерстве сельского хозяйства, во всех областях созданы межведомственные группы с привлечением правоохранительных и государственных органов.

До этого дня была проведена 601 внеплановая проверка в отношении землепользователей на площади 1 млн 517 тыс. га. Еще 57 материалов, относительно площади 680,9 тыс. га, находятся на стадии регистрации в управлениях Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Земли, возвращенные в пользу государства, далее распределяются местными исполнительными органами для передачи в непосредственное пользование представителям аграрного сектора.



