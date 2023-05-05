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    Более 80 школьников стали призерами республиканской олимпиады по казахскому языку и литературе

    5 Мая 2023, 17:26

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Завершилась республиканская олимпиада по казахскому языку и литературе имени Канипы Битибаевой, прошедшая в Восточно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    По итогам 81 школьник стал призером и награжден дипломами І, ІІ, ІІІ степеней. Еще 29 школьников получили грамоты Министерства просвещения РК. Двоим победителям вручили гранты в Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманжолова и университет Шакарима города Семея.

    «Всего в олимпиаде приняли участие 169 школьников из всех регионов страны. Они соревновались в знаниях казахского языка и казахской литературы, биографии, научно-педагогических и публицистических трудов Канипы Битибаевой. Работы участников оценивало компетентное жюри, в составе которых ученые и преподаватели ведущих вузов», – сообщил директор Республиканского научно-практического центра «Дарын» Гаждембек Турсунов.

    Также для участников была организована культурно-познавательная программа.

    Республиканская олимпиада по казахскому языку и литературе имени Канипы Битибаевой проводится с 2014 года.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Восточно-Казахстанская область Образование
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