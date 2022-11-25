Более 80 % респондентов выступают за законодательное закрепление запрета домогательств в сфере труда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Структура «Женщины-ООН» рекомендует Казахстану присоединиться или ратифицировать конвенцию Международной организации труда, которая предусматривает защитный механизм от любых видов домогательств в сфере труда. Об этом заявила программный менеджер Структуры «ООН-Женщины» в Казахстане» Дина Амришева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня начинается очень важная кампания «16 дней активности по борьбе с гендерным насилием». Она начинается 25 ноября и продлится до 10 декабря. Все партнеры, Правительства, международные организации стараются подчеркнуть необходимость активных действий, чтобы предотвратить насилие в отношении девушек и женщин. Но Структура «ООН-Женщины» призывает к тому, чтобы данные усилия были не только в период данной кампании, а в течение всего года – чтобы наша работа продолжалась до тех пор, пока мы не достигнем планируемых результатов в сфере борьбы с гендерным насилием», - сказала программный менеджер Структуры «ООН-Женщины» в Казахстане в ходе круглого стола, посвященного харассменту на рабочем месте.

Дина Амришева отметила, что недавно при сотрудничестве с Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике и Министерством труда, а также республиканским научно-исследовательским институтом по охране труда при Минтруда было проведено исследование на национальном уровне, которое позволяет получить доказательную базу для принятия конкретных шагов для искоренения насилия и домогательств на рабочем месте.

«Основным итогом данного исследования является то, что подавляющее большинство – более 80 % респондентов отметили необходимость законодательного закрепления запрета гендерного насилия и домогательств в сфере труда и усиление правовой защиты пострадавших. Хочу подчеркнуть, что структура «ООН-Женщины» выступает за нулевую терпимость к насилию и домогательствам на рабочем месте. Мы рекомендуем, чтобы Казахстан рассмотрел возможность присоединения или ратификации конвенции Международной организации труда 190 «Об искоренении насилия и домогательств в сфере труда» и приветствуем работу национальных партнеров и Правительства Казахстана. Данная конвенция предлагает защитный механизм от любых видов домогательств в сфере труда, в том числе и сексуальных», - отметила Дина Амришева.

По ее словам, хоть и распространенность сексуальных домогательств по статистике более высокая в отношении женщин, существуют факты домогательства в отношении мужчин, которые тоже следует учитывать и уделять особое внимание.

В Казахстане намерены ужесточить ответственность за приставание на работе. За домогательство на рабочем месте может грозить от 5 МРП (15 315 тенге) до пяти лет лишения свободы.



