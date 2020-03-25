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    Более 80 одиноких пенсионеров навестили в праздники атырауские волонтеры

    25 Марта 2020, 18:51

    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в праздники волонтеры навестили 82 одиноких пенсионера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Списки пожилых людей были согласованы с областным управлением координации занятости и социальных программ. Был опубликован пост о сборе средств в Instagram. Итог — за два дня мы собрали 1,5 млн тенге. Поэтому огромная благодарность всем неравнодушным жителям Атырау и других городов, а также организациям за помощь. Один продуктовый набор обошёлся в 18 тыс№ тенге. В него вошли мука, сахар, крупы, макароны, яйца, подсолнечное и топленое масла, молоко, чай, овощи и фрукты, тушёнка, печенье, шоколад, порошок, мыло, маски», - говорит инициатор акции Жанар Гилимова.

    Расфасовкой, а затем раздачей продуктов волонтеры занимались все праздники, навестив 82 одиноких пенсионера.

    Как отметила участница акции Динара Ергалиева, важным условием для всех волонтеров было наличие маски и перчаток. Продуктовые наборы передавались бесконтактным способом: волонтеры стучали в дверь, оставляли пакет у порога и отходили.

    К слову, в каждом наборе была инструкция на двух языках о мерах предосторожности во время пандемии коронавируса.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Благотворительность Социальная поддержка Волонтёрство
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