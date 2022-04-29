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    Более 80 млн тенге предусмотрено на строительство объектов здравоохранения в ВКО

    29 Апреля 2022, 11:55

    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В этом году в ВКО управлением строительства ведется реализация 10 объектов здравоохранения. Об этом сообщил на площадке РСК исполняющий обязанности замруководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Алишер Бекен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата ВКО.

    «В этом году в Восточно-Казахстанской области управлением строительства ведется реализация десяти объектов здравоохранения, по четырем объектам разработаны проектно-сметные документации, в шести ведутся строительно-монтажные работы», - сказал А. Бекен.

    По его словам, идет строительство многопрофильного больничного комплекса в г. Риддере, реабилитационного центра для инвалидов в г. Семее, центра гематологии в г. Усть-Каменогорске, врачебной амбулатории в селе Калжыр Курчумского района, административного здания с врачебной амбулаторией в селе Каратума Урджарского района, кроме того идет модернизация специализированного медицинского центра ВКО.

    «Разработаны проекты поликлиник и врачебных амбулаторий в Урджарском, Уланском и Глубоковском районах», - добавил А. Бекен.

    Автор:

    Восточно-Казахстанская область Акимат Строительство Здравоохранение Регионы Общество
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