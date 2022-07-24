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    Более 80 медобъектов построят в Жамбылской области

    24 Июля 2022, 23:28

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Это позволит обеспечить все жамбылские села соответствующей медицинской инфраструктурой, а сельчан качественными медицинскими услугами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» в селе Бирлик отдаленного Мойынкумского района Жамбылской области профинансирован капитальный ремонт здания медицинской поликлиники.

    В управлении здравоохранения акимата Жамбылской области сообщили, что общая сметная стоимость проекта составляет 24,2 млн тенге.

    «Это стоимость ремонтных работ, услуг авторского надзора и технический надзор, - пояснили в ведомстве. - Капитальные ремонтные работы начаты в июне и завершатся в течение месяца. Заказчиком проекта выступает Мойынкумская районная центральная больница. Подрядчик - ТОО «ТаразЭлитСтрой».

    Как сообщалось ранее, принятый к реализации в апреле 2019 года в Казахстане проект «Ауыл - Ел бесігі» нацелен на улучшение жизни в сельской местности, модернизацию социальной среды сельских территорий, доведение их до региональных стандартов. До 2025 года этим проектом охватят 80% сельских жителей или около 2 тыс. населенных пунктов с общим охватом 6,1 млн человек.

    Более 200 млрд тенге планируют выделить в Казахстане на национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения».

    В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в Жамбылской области возведут 81 медицинский объект. В регионе насчитывается 396 медицинских учреждений: 30 больниц, 356 амбулаторно-поликлинических организаций, в которых работают 4 427 медицинских работников (882 врача, 1 764 медработника среднего звена, 1 764 медработника младшего звена).

    За годы независимости в Жамбылской области проводилась большая работа по развитию системы здравоохранения, ежегодно растут расходы на здравоохранение, отмечается рост строительства объектов здравоохранения.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Строительство Здравоохранение Регионы Казахстана Ауыл – Ел бесігі
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