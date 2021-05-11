Более 80% личного состава ВС РК получили прививку от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На прошедшем аппаратном совещании в Министерстве обороны РК подведены итоги прошедшей недели и рассмотрены текущие вопросы жизнедеятельности армии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

На совещании доложено о проведении праздничных дней, в ходе которых обеспечено поддержание бдительности и боевой готовности, бесперебойное несение службы дежурными силами, а также организованы мероприятия по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Рассмотрены вопросы подготовки к летнему периоду обучения, который начнется 1 июня. Для этого в войсках организованы инструкторско-методические занятия с командным составом, а также подготовка техники, учебно-материальной базы и очистка полигонов от фрагментов боеприпасов.

Генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев обратил внимание на состояние противодиверсионной безопасности военных объектов. В этих целях он поручил обеспечить постоянное функционирование технических средств охраны и видеонаблюдения, исправность заграждений. В случае выхода из строя оборудования сразу докладывать по команде и принимать меры по устранению неисправностей, а для обеспечения безопасности объектов немедленно привлекать вооруженные мобильные группы и дежурные силы.

Кроме того, должностным лицам напомнены требования руководящих приказов и инструкций о запрете допуска на территорию военных объектов личного автотранспорта. Данное положение касается всех, независимо от статуса, должностного положения и принадлежности к тем или иным структурам, вплоть до первых руководителей государственных органов и самого министра обороны.

Это необходимо для обеспечения порядка, противодиверсионной защищенности и предупреждения противоправных действий отдельных лиц.

Отдельно руководитель оборонного ведомства остановился на проведении государственных закупок, осуществляемых для потребностей Вооруженных сил. Отмечено, что нередко происходят случаи, когда на конкурсы «заявляются» субъекты, признанные ранее недобросовестными поставщиками. Такого нельзя допускать, особенно в таких важных сферах, как оснащение армии вооружением и обеспечение эксплуатации объектов военной инфраструктуры. Министром обороны даны поручения всесторонне проработать данный вопрос, в том числе с Министерством индустрии и инфраструктурного развития, которое является уполномоченным органом по организации закупок военной техники.

Начальником Главного военно-медицинского управления отмечено стабильное сокращение количества инфицированных COVID-19. Так, на прошлой неделе в сравнении с аналогичным предыдущим периодом снижение заболеваемости составило 39%. Такая положительная динамика прежде всего связана с проводимой вакцинацией личного состава. По состоянию на 11 мая прививку от коронавируса получили более 80% военнослужащих и представителей гражданского персонала. Причем, оставшиеся 20% – это находящиеся в настоящее время в отпуске, длительных командировках, а также имеющие медицинские противопоказания.