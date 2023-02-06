Более 80 кг синтетических наркотиков изъяли алматинские полицейские

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек рассказала о расследовании полицейскими создания нарколабораторий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В конце прошлого года департамент противодействия наркопреступности МВД и полицейские департамента полиции Алматинской области задержали иностранные граждане, организовавшие производство синтетических наркотиков. Тогда было установлено местонахождение двух подпольных производств, расположенных в разных населенных пунктах близ города Алматы», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

Как сообщила спикер, в ходе досудебного расследования установлен дом, где преступники также планировали наладить синтез наркотиков.

Он был полностью подготовлен для производства: установлена принудительная вентиляция, вывешены стеллажи для просушки, одна из комнат обшита фольгированным материалом.

Оборудованы морозильные камеры для хранения прекурсоров – химических веществ, из которых производятся наркотики, смонтирован химический реактор, который за один цикл производит до 50 кг смертоносного вещества.

Полицейскими также был установлен склад прекурсоров, под который преступники оборудовали гараж в частном секторе города Алматы.

«Там изъято 22 емкости с химикатами, приготовленными для перевозки в нарколабораторию, общим объемом 700 литров. Масштаб организованного производства позволял производить до 100 кг наркотиков каждые две недели. В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются», - отметила Шугыла Турлыбек.

Всего по указанному факту полицейские ликвидировали две действующие лаборатории, одну полностью подготовленную к производству лабораторию и склад с прекурсорами.

«Изъято 84 кг синтетики и около 2 тонн прекурсоров. В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела за создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней и сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный преступной группой, санкция которых предусматривает лишение свободы до 20 лет с конфискацией имущества», - заключила представитель ведомства.



