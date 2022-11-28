Более 80 человек эвакуировали в пункты обогрева за одну ночь в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сразу несколько спасательных операций было проведено прошлой ночью на трассах в Акмолинской области. В результате более 80 человек были эвакуированы в пункты обогрева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, минувшей ночью из-за сильных морозов с автотрассы «Екатеринбург-Алматы» спасателями совместно с местными исполнительными органами и полицейской службой из пассажирского автобуса были эвакуированы 62 человека. Среди них и восемь детей.

«10 граждан Российской Федерации, 10 граждан Республики Узбекистан и 42 граждан Республики Таджикистан были размещены в Центр социальный адаптации города Кокшетау, пострадавших нет», - отметили в ведомстве.

Еще один инцидент произошел на 187-м км трассы «Астана-Павлодар», где сломался пассажирский автобус рейсом «Сарыагаш-Новосибирск». Потребовалась эвакуация 11 пассажиров, среди которых были и пятеро детей. Граждане Узбекистана были эвакуированы в пункт обогрева - Агротехнический колледж города Ерейментау.

«Около села Бастау в Атбасарском районе из-за замерзания солярки на проезжей части застрял грузовик. Силами местных исполнительных органов четыре гражданина Республики Кыргызстан были размещены в пункт обогрева. Также с автодороги республиканского значения в Аршалынском районе были эвакуированы четыре человека и отбуксован один автобус», - добавили в ведомстве.

Акмолинские спасатели в очередной раз призывают жителей региона при получении СМС-уведомления о закрытии дорог не выезжать в путь.



