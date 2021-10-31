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      Северо-Казахстанская область

    Более 8 тысяч водителей превысили скорость на дорогах СКО

    31 Октября 2021, 05:35

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года за превышение скорости привлекли к ответственности 8 230 водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в этом году нарушение скоростного режима привело к ранениям четырех человек.

    Любителей быстрой езды полицейские выявляют во время патрулирования, рейдов и оперативно-профилактических мероприятий.

    В Петропавловске действуют «интеллектуальные» системы видеонаблюдения, из них четыре регистрируют нарушения скоростного режима. Чаще всего в городе водители превышают разрешённую скорость на пересечении ул. Жамбыла и Г.Мусрепова. Там выявили 518 нарушений. Всего с начала года с помощью скоростемеров привлекли к ответственности 1 431 любителя быстрой езды.

    «В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, за исключением специальных режимов движения, установленных соответствующими дорожными знаками, но не более 90 км/ч. В жилых зонах и дворовых территориях — не более 20 км/ч. Нарушение скоростного режима лишает водителя времени для принятия решения в резко изменившейся ситуации», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ДТП МВД РК
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