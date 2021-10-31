Более 8 тысяч водителей превысили скорость на дорогах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года за превышение скорости привлекли к ответственности 8 230 водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в этом году нарушение скоростного режима привело к ранениям четырех человек.

Любителей быстрой езды полицейские выявляют во время патрулирования, рейдов и оперативно-профилактических мероприятий.

В Петропавловске действуют «интеллектуальные» системы видеонаблюдения, из них четыре регистрируют нарушения скоростного режима. Чаще всего в городе водители превышают разрешённую скорость на пересечении ул. Жамбыла и Г.Мусрепова. Там выявили 518 нарушений. Всего с начала года с помощью скоростемеров привлекли к ответственности 1 431 любителя быстрой езды.

«В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, за исключением специальных режимов движения, установленных соответствующими дорожными знаками, но не более 90 км/ч. В жилых зонах и дворовых территориях — не более 20 км/ч. Нарушение скоростного режима лишает водителя времени для принятия решения в резко изменившейся ситуации», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.