Более 8 тысяч участков открылись для голосования по выборам депутатов в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане началось голосование по внеочередным выборам депутатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 7:15 часов времени столицы 19 марта 2023 года в регионах 8272 участка приступили к голосованию», - сообщили в ЦИК РК.

Согласно предоставленным данным, также приступили к голосованию 13 участков при представительствах Республики Казахстан в 12 иностранных государствах.

Всего 10 223 участка для голосования. В том числе при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах 66 участков в 77 странах.

На 92 участках, согласно принятым решениям территориальных комиссий, голосование началось в 6:00 часов.

В соответствии с границами часовых поясов на территории Республики Казахстан, участки пяти регионов: Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областей приступят к голосованию в 08:00 по времени столицы.

В списки включено 12 млн 32 тысячи 550 граждан.

В общей сложности участковыми комиссиями по письменным заявлениям граждан выдано 12 765 открепительных удостоверений на право голосования.



