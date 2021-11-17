Более 8 тысяч рабочих мест создано в рамках Дорожной карты занятости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 ноября в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы (ДКЗ) создано 8,3 тыс. рабочих мест со средней заработной платой более 92 тысячи тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Проекты ДКЗ разделены на 4 основных направления:

– повышение качества жизни населения;

– повышение доступности финансирования для МСБ;

– развитие агропромышленного комплекса;

– развитие бизнеса в регионах.

На текущий момент в рамках ДКЗ строительные работы ведутся на 228 инфраструктурных проектах, еще 13 находятся на первоначальном этапе реализации. По проектам регионами осуществлены 349 мониторинговых проверок.

При этом 2 проекта в Костанайской области и 1 в г. Нур-Султан уже завершены, на них создано 228 постоянных рабочих мест (103 и 125 соответственно).

Кроме того, в рамках второго направления ДКЗ для открытия или развития своего дела было выдано 170 микрокредитов на общую сумму более 1 млрд тенге.

В рамках развития агропромышленного комплекса на очередном заседании МВК утвержден перечень из 40 инвестиционных проектов на общую сумму 100 млрд тенге.

Напомним, в рамках ДКЗ в 2021 году по всем направлениям будет создано порядка 42,5 тыс. рабочих мест, из которых более 28,8 тыс. будут постоянными.

Казахстанцы, ищущие работу, могут участвовать в реализации инфраструктурных проектов в рамках ДКЗ путем обращения в центры занятости населения (ЦЗН) по месту жительства.

Центры занятости населения осуществляют подбор специалистов необходимой квалификации из числа зарегистрированных в органах занятости в качестве лиц, ищущих работу, безработных, а также высвобождаемых лиц, лиц, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы, студентов, включая лиц с временной регистрацией, и направляют работодателю-подрядчику, реализующему инфраструктурный проект.

При трудоустройстве на инфраструктурные проекты через ЦЗН приоритет отдается безработной молодежи, молодежи категории NEET, а также студентам в работах, не причиняющих вреда здоровью и не нарушающих процесса обучения.

ЦЗН в случае необходимости обеспечивает переподготовку кадров по заявкам работодателя-подрядчика/субподрядчика для выполнения соответствующих работ с гарантией трудоустройства на инфраструктурный проект.

Размер заработной платы трудоустроенных по направлениям ЦЗН устанавливается на уровне не менее двух минимальных размеров заработной платы (83 тыс. тенге) с учетом налогов, социальных платежей и компенсации за неиспользованный трудовой отпуск без учета выплат по экологическим надбавкам.