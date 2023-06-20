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    Более 8 тысяч пачек нелегальных сигарет изъято на рынке в Костанае

    20 Июня 2023, 20:07

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На центральном рынке Костаная в ходе проверочных мероприятий сотрудники управления государственных доходов пресекли реализацию табачных изделий без средств идентификации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Продукция была произведена в Узбекистане.

    «Общее количество изъятой контрафактной продукции иностранного производства (Fast, Malboro, Oris, Oscar, Корона, Manchester) составило 8 160 пачек. По выявленным фактам возбуждено административное производство, материалы направлены в суд», - сообщили в управлении госдоходов.

    По сведениям ведомства, по Костанайской области с начала года в области выявлено и изъято более 218,9 тысяч пачек нелегальных сигарет.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Экономика Костанай
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