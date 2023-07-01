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      Северо-Казахстанская область

    Более 8 тысяч иностранных авто легализовали в СКО

    1 Июля 2023, 20:11

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области легализовано 8 215 автомобилей, стоявших на иностранном учете. Из них 145 «конструкторов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, на 1-е июля подано 405 заявок на легализацию.

    «С сегодняшнего дня будут приниматься документы для постановки на временный учет тех транспортных средств, которые имеют ограничения и не сняты с учета в стране регистрации. На сегодня принято около 100 заявок на такие автомобили», - проинформировал начальник управления административной полиции Серик Альжанов.

    Накануне стражи порядка останавливали автомобили с иностранными номерами и напоминали водителям об окончании акции по легализации. Разъяснительную работу полицейские продолжат в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автомобиль», которое пройдет с 1-го по 16-е июля.

    После 17-го июля водители, не позаботившиеся о легализации своих иностранных автомобилей или постановке их на временный учет, будут привлекаться к административной ответственности.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Транспорт Легализация. Приватизация Петропавловск
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