Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Более 8 тысяч ДТП произошло в Казахстане с начала года

    10 Сентября 2021, 18:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно статданным за 8 месяцев в стране зарегистрировано 8 307 аварий на дорогах, в которых пострадало 12 205 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

    Рост дорожных транспортных происшествий (ДТП) составил 10,2%, количество пострадавших возросло на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В результате ДТП различного вида телесные повреждения получили 10 947 (рост на 10,5%) и погибло 1 258 человек (рост на 17,7%).

    Особого внимания заслуживает рост пострадавших на дорогах несовершеннолетних лиц, их количество увеличилось с 1808 до 2298 и составляет 18,8% от общего количества пострадавших.

    По месту совершения большая часть 72,6% или 6030 дорожных аварий произошли в населенных пунктах, 1512 зарегистрированы на трассах международного, республиканского значения, 765 на дорогах областного, районного значения. Детальная информация об аварийности на дорогах и улицах страны размещена на сайте qamqor.gov.kz в разделе «Информационный сервис».

    Зачастую ДТП происходят в результате столкновения транспортных средств – 3420 факта, а также из-за наезда на пешеходов - 2897.

    Результаты изучения показывают, что в 87% случаев виновными в аварии признаны водители (7256 фактов), из которых 322 находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Аналитическая информация о дорожно-транспортных происшествиях для рассмотрения и использования в работе направлена в АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»».

    Наиболее трагичным является попутное или боковое столкновение автотранспортных средств (40,5% от общего числа погибших). На втором месте – наезд на пешеходов (26,9% от общего числа погибших). Из-за превышения установленной скорости совершено 1990 ДТП, в которых погибло 405 лиц.

    Как и прежде наибольшее число аварий на дорогах приходится на г. Алматы – 2161 случаев, а самый высокий показатель смертности установлен в Алматинской области, где погибло 268 лиц.

    В столице зафиксировано 349 ДТП, в г. Шымкент – 203 ДТП, в которых пострадали люди.

    Наименьшее количество аварий совершено в Северо-Казахстанской – 107 и Мангистауской – 138 областях.

    На указанные факты и необходимость принятия по ним мер обращено внимание органов внутренних дел и акиматов областей.

    Уважаемые граждане, просим вас соблюдать правила дорожного движения. Берегите себя и своих близких!

    Автор:

    ДТП Генпрокуратура Статистика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Семья из 6 человек погибла в ДТП в Атырауской области
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
    Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи