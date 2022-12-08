Более 8 тысяч человек заболели ОРВИ в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Саулет Капсаламова сообщила в ходе брифинга, что в регионе в период с 1 октября по 7 декабря зарегистрировано 8670 случаев острой респираторной вирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сравнению с прошлым эпидемиологическим сезоном отмечается рост ОРВИ на 7,3%. Удельный вес детей до 14 лет составил 48,4% от общего числа заболевших.

По словам спикера, по области завершена иммунизация населения вакциной против гриппа. За счет средств местного бюджета запланировано вакцинировать 212 843 человек, из них привились - 24,7% детей до 14 лет, 75,3% - взрослых, 14,2% населения области. Иммунизацией охвачены: детские дома, школы интернаты, интернаты для детей и инвалидов - 95,7%, дома престарелых и инвалидов – 100%, часто болеющие дети с ослабленным иммунитетом и взрослые с хроническими заболеваниями – 93,2%, медицинские работники - 95,5%, беременные женщины во втором и третьем триместрах – 97,1%.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. С 8 июня зарегистрировано 2209 случаев.



